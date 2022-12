Auxiliares de Lula preveem que a futura primeira-dama, Janja, fique sem cargo no governo, mas tenha voz ativa nos programas dos ministérios. Segundo interlocutores, o combate à violência contra a mulher e o apoio a pessoas com autismo serão as principais pautas encampadas por ela.

A esposa do presidente da república eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Lula da Silva, Janja, (foto) deixa na noite desta segunda-feira (28) o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasilia-DF, após participar de diversas reuniões de transição de governo. 28/11/2022.