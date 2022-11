Aliados de Tarcísio dizem que Kassab vai moderar conflitos entre apoiadores em futuro governo

Aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmam que a indicação do cacique do PSD, Gilberto Kassab, para Secretaria de Governo de São Paulo, se deve à necessidade de “aparar arestas” com partidos que o apoiaram. O desejo do governador eleito de nomear técnicos para o secretariado vai tirar espaço das siglas no Executivo. Por isso preveem maior necessidade de um articulador político hábil para conter insatisfações.

SÃO PAULO 23/08/2011 - Solenidade de inauguração do Acadêmico II SENAC SP com a presença de Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin.(20/08/2011) .

FUTURO. Tarcísio deseja aproveitar ainda a influência de Kassab com Lula para construir uma relação pacífica com o governo federal após a saída de Bolsonaro.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas, governador eleito de SP (Republicanos)