Aliados de Tarcísio projetam base de 70 deputados na Alesp

Aliados de Tarcísio de Freitas projetam formar uma base de 70 dos 94 deputados estaduais eleitos. De fora dessa conta, ficam apenas os 18 do PT, os cinco do PSOL e Isa Penna, do PCdoB. Foram incluídos os 19 de União Brasil, PSDB e Cidadania, insatisfeitos com a perspectiva de perda de espaço no Executivo.

Tarcísio de Freitas e equipe de transição Foto: Divulgação

Leia também PT cogita embarcar na PEC de Tasso Jereissati para ganhar adesões

FEUDO. Segundo emissários de Tarcísio na Alesp, ele planeja acomodar esses partidos na administração, mas com participação menor em relação às siglas que o apoiaram desde o primeiro turno: Republicanos, PSD e PL.