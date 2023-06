Aliados de Tarcísio querem limitar cidades onde ele fará campanha em 2024

Aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendem que ele dose com cautela sua participação nas eleições municipais de 2024 e trabalhe somente por candidatos em locais estratégicos. Desta forma, evitaria atritos com partidos da base que podem concorrer entre si em alguns municípios.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Data: 09/05/2023 Foto: Divulgação

Segundo interlocutores, Tarcísio deve atuar na capital pela eleição do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) e em algumas grandes cidades, como aquelas em que seu partido, o Republicanos, terá candidatos. É o caso de Campinas e Sorocaba, onde a legenda disputa a reeleição, e São José do Rio Preto, onde a atual secretária de Esportes, Coronel Helena, deve se lançar.

Além do Republicanos, o atual arco de alianças do governador tem outros partidos em expansão no Estado, como o PSD, do Secretário de Governo, Gilberto Kassab, o PL, de Jair Bolsonaro, e o PP.