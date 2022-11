Aliados esperam que Bolsonaro ajude a organizar oposição a Lula no Congresso

Publicidade

Depois de um período de reclusão, aliados esperam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ajude a organizar estratégias de oposição ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso nos próximos dias. Existe uma avaliação de que é preciso orientar os bolsonaristas sobre como lidar com a PEC da Transição e também pautas ligadas ao Judiciário.

Jair Bolsonaro. Foto: TÉRCIO TEIXEIRA/AFP) Foto: TERCIO TEIXEIRA / AFP

COMO? Ainda há dúvidas sobre as convergências entre bolsonaristas. O pedido de impeachment de Luís Roberto Barroso, por exemplo, teve baixa adesão até mesmo no PL, sigla do presidente da República. Somente Carlos Viana (PL-MG) assinou o requerimento.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)