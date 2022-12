O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem recebido pedidos para resolver “pendências” neste mês, antes do fim do mandato. Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) pediu uma solução para nomeações nas agências Nuclear e de Mineração.

