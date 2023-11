Amorim vai à França para fórum de paz e conversa com EUA sobre brasileiros em Gaza

Em meio aos esforços para repatriar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, inclusive junto aos Estados Unidos, o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, vai representar o governo brasileiro no Fórum da Paz de Paris, nos próximos dias 10 e 11. Embora a cúpula, na sua quinta edição, não tenha como objetivo mediar nenhum conflito, a diplomacia brasileira reconhece que o principal assunto por lá será a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Estarão no Fórum figuras internacionais de peso, como o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. O ex-chanceler de Lula será palestrante e deve reforçar a posição do País sobre o conflito no Oriente Médio, em meio à dificuldade do governo federal em conseguir a liberação de brasileiros retidos na Faixa de Gaza.

Os desdobramentos do conflito têm ocupado toda a agenda do ex-chanceler. Junto ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Amorim negocia junto a seus interlocutores internacionais a repatriação dos 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e querem deixar a região pela passagem de Rafah, que leva ao Egito.

O assessor para assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, que viajará a Paris na próxima semana para um fórum da paz. Na pauta, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foto: FOTO: EVARISTO SÁ/AFP

Em conversas reservadas, Amorim tem explicitado a “angústia” do presidente Lula com a demora de Egito e Israel em autorizar os brasileiros a deixar a Faixa de Gaza. Neste sábado, o assessor da Presidência conversou sobre o assunto com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e falou em “inquietação” do Palácio do Planalto. A expectativa é que a liberação, cujos critérios são pouco claros e tem a participação da Casa Branca, aconteça até a próxima quarta-feira.

Quando esteve à frente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em outubro, o governo brasileiro buscou um cessar-fogo no Oriente Médio. O presidente Lula pede o fim das hostilidades e costuma destacar que a resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas tem levado à morte de crianças.

Quem assessora Lula na seara internacional, no entanto, assegura que o Brasil não vai subir o tom com Israel pelas ações militares com impacto em civis palestinos, como têm feito governos sul-americanos de esquerda como Bolívia, Chile e Colômbia. Apesar dos diferentes posicionamentos dentro da região, o Itamaraty nega que haja um racha entre os países locais.