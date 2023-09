Análise: Barroso precisa escrever novo capítulo de diálogo do STF com a sociedade

O ministro Luís Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta, 28. Entre os muitos desafios que terá pela frente - desde a decisão de uma pauta que está repleta de temas polêmicos à acomodação da nova composição da Corte - terá que dar atenção especial ao próprio discurso.

O ministro sabe que precisa escrever um novo capítulo do diálogo do STF com a sociedade. A expectativa no meio jurídico é de que o novo presidente continue sendo duro, porém cauteloso nas declarações. “Mas, no fim, vai depender de todos e ele sabe que não é tarefa fácil”, observa um interlocutor do STF.

O ministro Luís Roberto Barroso. Foto: Nelson Júnior/STF

Há um sentimento crescente entre os ministros do STF de que o momento exige a modulação do tom, para restabelecimento do clima de normalidade institucional no País. Além disso, Barroso vai substituir a ministra Rosa Weber que adota discurso firme, mas não inflamado.

Famoso por frases incisivas que já estamparam até camisetas pelo País, Luís Roberto Barroso também foi criticado por manifestações políticas, em tom de comemoração pela derrota de Jair Bolsonaro, fato pelo qual teve de se retratar publicamente.

Agora, o ministro chega ao comando do Supremo em pleno julgamento dos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. Corretamente, não aceitará nenhum flerte antidemocrático e já avisou aos pares que em sua gestão dará ênfase a temas que envolvam “a defesa da democracia, o respeito às instituições e a separação dos poderes”. Segurança jurídica e combate à pobreza e às desigualdades também estão na lista.

Declarações de Barroso já renderam memes, camisetas mas também críticas

O ministro Luís Roberto Barroso tem um histórico de declarações que reverberam pelo País. Uma das mais famosas foi num embate com Gilmar Mendes no julgamento sobre doações ocultas em campanha eleitoral. A reclamação sobre “mistura do mal com o atraso com pitadas de psicopatia” estampou camisetas e canecas, além de muitos memes.

Mas, Barroso também foi alvo de duras críticas, teve a atuação questionada e precisou se retratar por fazer manifestações políticas e comemorar a derrota de Jair Bolsonaro. Ao participar de um congresso da União Nacional dos Estudantes (Une), em Brasília este ano, afirmou: “derrotamos o bolsonarismo”.

Por meio de nota, o magistrado afirmou que se referia aos atos extremistas do 8 de Janeiro e que “jamais pretendeu ofender” os eleitores de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, logo após o resultado das eleições, alvo de protesto de bolsonaristas em Nova York, Barroso reagiu: “Perdeu, mané. Não amola”.