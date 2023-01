“Anderson tem que explicar quem elaborou documento”, diz Omar Aziz

O senador Omar Aziz (PSD-AM) avalia que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, precisa apontar o autor e quem lhe entregou o decreto encontrado pela Polícia Federal em sua casa. O texto do documento prevê instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de reverter a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, e cita o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Omar Aziz (PSD-AM).

“Anderson Torres tem que explicar quem lhe entregou o documento e quem o elaborou. Não caiu do céu, nem chegou um documento apócrifo.”