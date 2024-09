Anielle deixou evento do governo após chegada de Silvio Almeida, um dia antes de denúncias

Na última quarta-feira, 4, um dia antes de as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida virem à tona, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deixou um evento oficial do governo Lula após a chegada do então colega. Anielle seria uma das mulheres assediadas pelo jurista, demitido nesta sexta-feira, 6, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PUBLICIDADE Almeida e Anielle participaram do lançamento do “Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais”, organizado pelo Ministério da Gestão. Ao iniciar a fala de sete minutos, a ministra da Igualdade Racial disse que escolheu para o evento um vestido que julgou adequado ao momento. “Um macacão bem colorido e com um sorriso no rosto. Porque acho que isso faz parte da nossa resistência em tempos difíceis”, disse Anielle. Ela anunciou que deixaria o evento para cumprir outra agenda. Em seguida, a ministra cumprimentou todas as autoridades no palco, à exceção de Almeida.