Anielle exonera assessora por mau comportamento e cria comitê de ética no ministério

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, exonerou a servidora Marcelle Decothé da Silva pelas ofensas feitas em rede social à torcida do São Paulo, que venceu a Copa do Brasil no último domingo. Agora ex-chefe da assessoria especial, braço-direito da ministra, Marcelle, que é flamenguista, chamou os são-paulinos de “torcida branca” e “descendente de europeu safade” [sic].

Ela viajou com a ministra de Brasília a São Paulo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar de um ato antirracista antes da partida, e depois assistiu ao jogo do time do coração.

Assessoras de Anielle Franco fazem brincadeiras em avião da FAB, cutucam CBF e torcida do São Paulo e posam com documento do governo Foto: Instagram/Reprodução

A pasta ainda decidiu instalar o Comitê de Integridade, Transparência, Ética e Responsabilização para “investigar o caso” e “atuar para prevenir ocorrências que contrariem os princípios norteadores da missão do Ministério”.

“Para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje. As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR”, informou o Ministério em nota.

Print publicação Marcelle Decothe assessora Anielle Franco Foto: Reprodução/Twitter/@amandavetorazz

Mais cedo, o presidente da torcida Independente do São Paulo Futebol Clube (SPFC), Henrique Gomes de Lima, conhecido como “Baby”, conversou por telefone com Anielle e pediu a demissão da assessora. A ministra pediu desculpas a ele.

Continua após a publicidade

Como revelou o Estadão, dentro de um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) e durante jogo do Flamengo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, servidoras do Ministério da Igualdade Racial debocham da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), provocam a torcida do São Paulo, abrem uma camisa do Flamengo no meio da torcida adversária e ironizam a derrota do time carioca segurando uma pasta com protocolo do governo federal.

Acompanhadas da ministra Anielle, as servidoras da pasta foram ao jogo do Flamengo — e ao evento antirracista que o antecedeu — em avião da FAB, enquanto a equipe do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), que participou do mesmo evento, viajou em avião comercial, como revelou a Coluna.