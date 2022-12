Anielle Franco viaja a Brasilia e deve aceitar convite para Ministério da Igualdade Racial

Anielle Franco deve se encontrar com Lula nesta quarta-feira (21) em Brasília e receber o convite para assumir o Ministério da Igualdade Racial. A militante estava receosa em comandar a pasta por temer que seu nome não fosse endossado pelo movimento negro, mas foi convencida a aceitar a missão nos últimos dias por aliados, como a advogada Sheila Carvalho, da Coalizão Negra por Direitos, anunciada como assessora especial do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

A irmã de Marielle, Anielle Franco, chega para participar dacoletiva de imprensa na sede do Ministéro Público do Rio de Janeiro, no cenrto da cidade. Foto: Fábio Motta / Estadão

O integrante do grupo de trabalho de Igualdade Racial Douglas Belchior e o secretário de Planejamento de Juiz de Fora, Maltvs Chagas, que também eram cotados, foram avisados de que o encontro ocorrerá. Além de Lula e Anielle, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai participar da conversa.

Vinculada a grupos feministas, a provável futura ministra pleiteava a pasta de Mulheres, mas teve seu nome barrado após a futura primeira-dama, Janja, pedir a indicação da amiga Maria Helena Guarezi, com quem trabalhou em Itaipu. Anielle dirige o Instituto Marielle Franco, batizado com o nome de sua irmã, Marielle, vereadora do Rio morta a tiros em 2018.