Antes de Persio Arida dizer à Folha que não ocupará um ministério de Lula, representantes da Faria Lima duvidavam da dupla com Fernando Haddad: “É esquisito um economista no Planejamento, cuja função é negociar com o Congresso, e um político ir para a Economia, se comunicar com o mercado”, disse um executivo, sob reserva.