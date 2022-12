Durante evento para o anúncio dos integrantes do governo Lula, nesta quinta-feira, 29, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) se sentou ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na área reservada para os futuros ministros.

Ao fechar acordo com o PT, Alcolumbre prometeu reverter votos do União Brasil não só no Senado, como também na Câmara, onde o partido está dividido. Com isso, ele emplacou o aliado Waldez Góes (PDT) na pasta da Integração.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Davi Alcolumbre, senador (União-AP)