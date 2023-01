Apesar de destruição na Esplanada, ministros tentam manter normalidade nas pastas

Um dia após manifestantes golpistas destruírem as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, os ministros do governo Lula tentam manter a rotina na Esplanada dos Ministérios.

O ministro da Pesca, André de Paula, afirmou que está em seu gabinete na sede da pasta e que os compromissos desta segunda-feira, 9, estão mantidos. O mesmo deve ser feito pelos seus colegas que estão em Brasília.

André de Paula. Foto: Agência Câmara

“É importante passar um ar normalidade para a sociedade. Apesar da grotesca agressão que sofremos ontem, a vida tem que seguir”, disse o ministro à Coluna.

O chanceler Mauro Vieira, por sua vez, manteve o encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, no Itamaraty.

Já Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, não só cumpriu agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como também realizou entrevistas de emprego com possíveis auxiliares para o seu gabinete.

O presidente Lula se reuniu com os demais chefes de Poderes e com o núcleo duro do governo no Palácio do Planalto. O intuito também foi demonstrar normalidade no prédio, que começou a ser restaurado ao longo do dia. Depois, o presidente recebeu os governadores.