Apontado como ‘elo com PT’, deputado do PL liga para Salles e reage a críticas

O deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) ligou para o também deputado Ricardo Salles (PL-SP), na noite de sábado (3), para reagir às últimas críticas feitas a ele e ao partido nas redes sociais.

Na conversa, Rodrigues deixou claro que, se depender dele, Salles não será candidato à prefeitura de São Paulo em 2024. Como mostrou a Coluna, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto já sinalizou a aliados que tem o mesmo entendimento.

Sem Salles na disputa, o PL fica mais perto de uma aliança com Ricardo Nunes (MDB) ou de lançar o senador Marcos Pontes (PL) para a vaga.

Ricardo Nunes e Antonio Carlos Rodrigues, em maio. Foto: Instagram

Em resposta, Salles afirmou que o seu problema não era com Rodrigues, e sim com a legenda. O parlamentar também reclamou do presidente municipal do PL, o vereador Isac Felix, ligado a Rodrigues, que tem feito críticas ao ex-ministro do Meio Ambiente.

Rodrigues disse não ter relação com as falas de Felix. Acrescentou que nunca escondeu a sua proximidade com o MDB em São Paulo, sigla de Ricardo Nunes, mas que é fiel às decisões do PL, ao qual é filiado por toda a sua vida toda. Desde março, a ala moderada do partido de Jair Bolsonaro articula atrair Nunes para a sigla.

Ontem, Salles escreveu que Rodrigues age a mando de Valdemar. “Vou explicar: Valdemar, através do Dep. Antonio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e ATUAL elo de ligação do PL com o PT, tem 1 Secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou Bolsonaro ano passado e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da direita”, afirmou, nas redes sociais.

Continua após a publicidade

“Para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais e nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha”, acrescentou Salles.

Procurado pela Coluna, Rodrigues disse apenas que o partido vai analisar as declarações de Salles e tomar “as devidas providências”. Já Salles respondeu que o que tinha para dizer já foi dito em suas redes sociais.