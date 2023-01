Após bloqueio de Marginal, Tarcísio afirma que não permitirá escalada de atos golpistas em SP

Golpistas apoiadores de Jair Bolsonaro bloquearam, na manhã desta segunda (9), a Marginal Tietê, queimando pneus. Em reação, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se elegeu na esteira do bolsonarismo, afirma que não permitirá a escala de atos violentos em São Paulo.

“Estamos com monitoramento constante. Ontem à noite estivemos reunidos com os comandantes dos batalhões da PM, secretário de segurança pública e delegado-geral da Polícia Civil no Centro de Operações da PM. A ideia é não permitir que nada aqui escale e vamos atuar prontamente”, disse ele à Coluna.