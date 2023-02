Apesar de protestos internos na PRF, o diretor-geral Antônio Fernando de Oliveira nomeou Jeferson Tadeu de Souza para a diretoria de Tecnologia da Informação. Ele integrou a equipe de inteligência do Planalto e ocupou cargos de confiança no governo Jair Bolsonaro. Já a nomeação de Paulo Fernando Nunes Moreno para a diretoria de Gestão de Pessoas parou na Casa Civil. Ele coordenou no PI operação que dificultou o trânsito de eleitores no 2º turno.