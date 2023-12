Aprovações no Congresso deixam Brasil mais competitivo mas outros 70 projetos aguardam votação

O fim dos trabalhos no Legislativo, na última semana, foi marcado pela promulgação da reforma tributária, proposta celebrada por diferentes setores da economia. Por essa e outras iniciativas aprovadas no Congresso, a Frente Parlamentar Brasil Competitivo considera que o Brasil encerra 2023 com maior capacidade de competir no ambiente de negócios.

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) Foto: VINICIUS LOURES/AGÊNCIA CÂMARA

O grupo de parlamentares, que reúne 175 deputados e 18 senadores, enviou ou acompanhou 92 proposições. Dessas, 15 se tornaram lei e outras sete foram votadas em pelo menos uma das Casas do Congresso, Câmara ou Senado. O grupo cobra, agora, análise das 70 propostas restantes.

“O Brasil encerra 2023 mais competitivo do que começou. Avançamos em assuntos essencial para o nosso desenvolvimento”, afirma à Coluna do Estadão o presidente da Frente Parlamentar, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

A diretora executiva, Tatiana Ribeiro, completa: “Tivemos vitórias importantes, como a aprovação de 4 projetos da nossa agenda mínima: o Marco de Garantias, a tão esperada Reforma Tributária, as debêntures de Infraestrutura e o Mercado de Carbono”.