Aras fará último apelo a Lula após trinca com AGU e Dino sobre Eletrobras

O procurador-geral da República, Augusto Aras, fará da reunião desta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 17h30 no Palácio do Planalto, seu último apelo para ser reconduzido ao cargo. De acordo com aliados do PGR, ele fará uma espécie de balanço de sua gestão, lembrará o fim da Lava Jato sob sua batuta e, principalmente, vai destacar ao petista que foi leal ao governo ao se unir aos ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Flávio Dino (Justiça) na ofensiva sobre a Eletrobras.

A postura, elogiada publicamente por figuras do entorno de Lula como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é vista por aliados do procurador-geral como uma “janela de oportunidade” para tentar um novo mandato.

O procurador-geral da República, Augusto Aras Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

Aras defendeu ontem em parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma revisão da desestatização da Eletrobras, de forma a aumentar o poder de voto do governo na empresa. O posicionamento segue uma ação da AGU apresentada ao STF. O Executivo questiona trecho da lei de privatização que limitou a 10% o poder de voto dos acionistas, mesmo a União tendo 42% dos papéis. Messias é cotado para ser indicado por Lula à sucessão de Rosa Weber no Supremo.

Atendendo a um pedido pessoal de Lula, a AGU foi ao Supremo ainda em maio, mas Aras só se posicionou sobre a questão ontem. Tomou a iniciativa após o apagão no País que tem sido politizado pelo entorno petista para dar tração à tentativa de retomar poderes sobre a empresa de energia.

Outro cotado para o STF, Flávio Dino também entrou na jogada e autorizou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada à sua pasta, a notificar a Eletrobras sobre o apagão.

Aras sabe que tem poucas chances de realmente ser indicado a mais um mandato. Nos corredores do Palácio do Planalto, o comentário é que a PGR tende a ser ocupada por alguém garantista como Aras, mas sem seu histórico de proximidade com o bolsonarismo que possa cobrar uma fatura política elevada do governo.