Um dos maiores críticos ao texto do arcabouço fiscal, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), vai aceitar um acordo proposto pelo governo para não insistir em alterações ao texto durante a votação em plenário. A ideia é que a bancada do PT vote unida a favor da matéria, mas parte dos parlamentares deve fazer um manifesto em repúdio a parte do seu teor. O gesto, no entanto, será meramente simbólico.

O deputado Lindbergh Farias (PT/RJ). Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann garsntiu que a legenda votará com o governo. “Isso não impede que alguns parlamentares defendam seus posicionamentos e façam alertas”, acrescentou.