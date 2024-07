Argentino que mentiu sobre urnas desfalca CPAC com Milei por medo da PF: ‘não queria problemas’

Cerimedo está na mira da PF desde que articulou uma transmissão pela internet, em 2022, com informações falsas sobre as urnas eletrônicas brasileiras. O argentino é apoiador do presidente vizinho Javier Milei e figura próxima do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

As investigações relacionam Cerimedo a uma tentativa de golpe de Estado e a uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito em favor de Bolsonaro. Para as lives, o argentino foi abastecido, segundo a PF, por um major do Exército e por um empresário de Uberlândia (MG).