Arthur Lira diz que é advogado, mas não tem OAB

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) diz ser empresário, agropecuarista e advogado em sua biografia oficial, no portal da Casa. O parlamentar, porém, não tem registro no Cadastro Nacional de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Bacharéis em direito não podem atuar diretamente na advocacia sem o registro na OAB. Dessa forma, mesmo com diploma, só é possível trabalhar em outras áreas da Justiça.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) Foto: MARINA RAMOS/AGENCIA CAMARA

Procurada pela Coluna, a equipe de Arthur Lira confirmou o equívoco e disse que solicitará a mudança da ocupação no perfil oficial da Câmara.

Perfil de Arthur Lira na Câmara e busca na OAB Foto: reprodução

“O presidente Arthur Lira é bacharel de Direito, mas não tirou a carteira da OAB porque, recém formado, já assumiu cargos públicos. O portal da Câmara dos Deputados retificará a informação”, afirmou em nota a assessoria de imprensa do presidente da Câmara.