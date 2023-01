Arthur Lira (PP-AL) demonstrou incômodo com a articulação do governo Lula. Ele enxergou o veto do PT a Elmar Nascimento (União-BA), de seu grupo de aliados, como uma negativa também a ele. Não se descarta, com isso, que Lira endureça o tom após a eleição na Câmara.

Segundo aliados, Lira firmou dois compromissos com Lula: evitar o avanço de pedidos de impeachment e pautar propostas do governo que tenham maioria na Câmara. E só isso.