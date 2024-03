As reclamações de Valdemar num voo entre Brasília e São Paulo

Nos bastidores do PL, a rotina imposta pela proibição de contato entre Valdemar e Bolsonaro têm ocasionado constrangimento e irritação. De acordo com um interlocutor do ex-presidente, ele já deixou de ir à sede do partido, em Brasília, algumas vezes. Tudo para evitar que uma eventual proximidade física com o presidente do partido seja questionada pela Justiça como tentativa de comunicação.

Bolsonaro e Valdemar estão proibidos de manter contato por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pois ambos foram alvos da Operação Tempus Veritatis. Eles são investigados por tentativa de golpe de Estado.