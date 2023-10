Assessor de Carlos Jordy envolvido em confusão já espancou pastor por dívida e atropelou cachorro

BRASÍLIA - O assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ) envolvido numa confusão nesta quarta-feira, 18, na Câmara dos Deputados já foi acusado de espancar o seu pastor por conta de uma dívida e de atropelar o cachorro da vizinha.

O nome do assessor parlamentar é Rodrigo Duarte Bastos, de 43 anos. Ele tem salário de R$ 1.300 e foi eleito em 2020 suplente de vereador de São Gonçalo. Jordy ordenou a exoneração do funcionário após ele provocar nesta tarde o tumulto na Câmara.

Rodrigo já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por tentativa de homicídio após espancar seu pastor e líder espiritual. O Estadão teve acesso à íntegra do processo. As agressões ocorreram no dia 13 de fevereiro de 2017, no centro de Niterói, Rio de Janeiro. A vítima chegou a ficar desacordada por causa dos socos e pontapés.

Testemunhas contaram que Rodrigo chamou o pastor de ‘viado’ e gritava ‘vou te matar, vou te matar’ enquanto o espancava.

Rodrigo estava com a mulher e o filho, que na época tinha apenas 9 anos de idade, quando teria agredido o homem. Os ataques, segundo os autos, só pararam depois que outras pessoas seguraram o agressor. O motivo da briga era uma dívida de R$ 40 mil. O assessor disse que foi ao local para cobrar do pastor o pagamento de pelo menos R$ 300.

Rosto de pastor que foi agredido por Rodrigo Duarte Bastos, assessor do deputado Carlos Jordy Foto: Reprodução

Em depoimento, Rodrigo disse que agiu em legítima defesa. A esposa dele relatou que o assessor também foi agredido pelo pastor.

Em novembro de 2020, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu desclassificar o tipo penal de tentativa de homicídio para lesão corporal. Após essa análise, a vítima decidiu não dar prosseguimento ao processo e o caso foi arquivado.

Um boletim de ocorrência obtido pelo Estadão mostra também que Rodrigo já foi acusado de atropelar intencionalmente o cachorro da vizinha. Esse caso ocorreu em 2014.

A mulher relatou que estava dentro de casa quando ouviu seu cachorro latindo e gemendo. “Ao verificar o fato, viu que seu cachorro havia sido atropelado por seu vizinho ao dar ré no automóvel”, narra o depoimento. A vizinha relatou ainda que o homem não parou o veículo para socorrer o animal. Em seguida, a mulher foi prestar contas para a esposa de Rodrigo e quebrou o vidro do carro dele.

Rodrigo foi procurado, mas ainda não se manifestou.