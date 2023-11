Associação de bioinovação apresenta seis demandas a relator do mercado de carbono; veja quais

A Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) apresentou ao relator do projeto de regulação do Mercado de Carbono na Câmara, deputado Aliel Machado (PV-PR), uma lista com seis demandas que focam, principalmente, em medidas para “evitar que a regulação vire uma política arrecadatória do governo”. A ideia é garantir o direcionamento dos recursos, dar mais transparência, garantir controle e fiscalização.

O projeto pode ser votado na semana que vem. Como mostrou a Coluna, o governo Lula pediu ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que acelere a proposta para que seja aprovada antes da COP-28, que começa dia 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Aliel Machado (PV-PR) é o relator do projeto que regula o mercado de carbono no Brasil Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Confira os pedidos da associação para regulamentação do mercado de carbono

1. Não transformar o mercado de carbono em uma política arrecadatória. A proposta é que os recursos arrecadados sejam revertidos ao desenvolvimento e à implementação de tecnologias e produtos que permitam a redução das emissões

2. Sobre ativos comercializados em Bolsa de Valores: dar maior liquidez, transparência e lastro às negociações dos créditos, Cota Brasileira de Emissões e Redução ou Certificado de Redução e Remoção Verificada de Emissões

3. Tributação: estabelecer alíquota de imposto de renda na fonte 15%, a exemplo dos créditos de descarbonização instituídos na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

4. Dar segurança jurídica à titularidade dos ativos

5. Estimular a inovação e tecnologias de Baixo Carbono

6. Maior debate sobre critérios de penalidade, mediante regulamentação