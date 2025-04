Atraso no programa Mover afeta investimentos e frustra setor automotivo

Em sua última entrevista à imprensa à frente do cargo, nessa terça-feira, 8, Leite disse que o mercado aguarda há meses o decreto sobre as alíquotas do IPI Verde. Segundo ele, a falta de previsibilidade já impacta os investimentos.

“Há um atraso nos investimentos. Ainda não temos o número exato, mas já começamos a ver. Tem impactado investimentos do setor automotivo, não apenas os fabricantes de veículos, mas também o setor de autopeças”, afirmou Leite.

Leite será substituído no posto por Igor Calvet, o primeiro executivo contratado do mercado para presidir a entidade que representa as fábricas de automóveis.