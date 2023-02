Atuação de Campos Neto à frente do BC nem sempre desagradou a Gleisi Hoffmann

Hoje feroz crítica de Roberto Campos Neto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse que Lula, em abril do ano passado, que Lula conviveria normalmente com o executivo e o manteria no cargo até dezembro de 2024, quando vence o mandato do chefe do BC.

A presidente do partido dos trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann.

A declaração foi dada em jantar com empresários, ao lado do economista Gabriel Galípolo, hoje número 2 de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda.

Os convidados do encontro, promovido pelo grupo Esfera, consideraram à época positiva a declaração, que apontava para um dos poucos pontos de convergência de Gleisi com o setor produtivo, avesso às ideias do PT na economia.

Duas semanas depois daquele encontro, o ex-ministro da Fazenda de Lula Guido Mantega disse ao mesmo grupo de empresários que a gestão de Campos Neto à frente do BC era superior à de Henrique Meirelles, que comandou o órgão no governo petista.

A assessoria do PT afirma que, na ocasião, Gleisi Hoffman não fez comentários - nem elogiosos nem críticos - ao presidente do BC. Disse apenas que, se eleito, o presidente Lula conviveria com seu mandato.