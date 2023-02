Auditores fiscais trocam ofensas sobre bônus salarial

A superintendente da Receita de São Paulo, Márcia Meng, e o ex-secretário adjunto da entidade Luiz Fernando Nunes trocaram ofensas nas redes sociais numa discussão sobre o bônus salarial da categoria. Uma fala da auditora durante uma reunião virtual na última quinta-feira (23) foi interpretada como crítica a quem tem pleiteado o benefício.

Fachada do prédio da Receita Federal, em Santo André, ABC Paulista Foto: Felipe Siqueira/Estadão

“Nós estamos dentro de uma sociedade onde os desníveis salariais são gigantescos. Então, temos que ter consciência, sabedoria e até coração para poder lidar com essas situações”, disse.

A declaração gerou insatisfação na corporação. Nunes rebateu com críticas a Márcia em um grupo de Facebook chamado Nova Receita Federal, com aproximadamente 2 mil membros. Em uma fala misógina, disse que ela só tinha chegado ao cargo por ser mulher. “A superintendente da 8ª RF deu sua opinião pessoal, o que jamais pode ser feito por quem ocupa este tipo de cargo. Aliás, ela não tem perfil para o cargo e foi escolhida pela ‘obrigatoriedade’ da quota de mulheres no staff da RFB”, escreveu.

A tréplica de Márcia, que chegou ao cargo na gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio em um grupo de Whatsapp em que ela compartilhou as críticas de Nunes. “Caso algum de vocês seja íntimo do colega, favor informar que temos vaga de deficiente mental em aberto.”

Uma lei de 2017 que estabelece que os servidores da Receita têm direito a gratificação calculada sobre o valor global da arrecadação de multas e apreensão de mercadorias pela Receita Federal. No entanto, o governo ainda não regulamentou o dispositivo. De acordo com integrantes da corporação, Haddad deu sinais de que é simpático à medida, mas ainda não a implementou. A fala de Márcia foi vista como pessimista e contrária aos gestos que o governo tem feito.