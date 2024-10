Ausência de Janja nas eleições frustra PT, e parte da legenda vê antídoto a ‘selo Mick Jagger’

Na prática, a primeira-dama quis evitar o “selo Mick Jagger” — ou seja, ganhar fama de pé frio — no ano que poderia marcar sua estreia como puxadora de votos no PT. Procurada, a assessoria de imprensa de Janja não retornou.

O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou candidatas mulheres em Goiânia, com Adriana Accorsi; em Porto Alegre, com Maria do Rosário; em Campo Grande, com Camila Jara; Natal, com Natália Bonavides; Aracaju, com Candisse Carvalho.

Quem sentiu a ausência de Janja, porém, diz que não fará esforço para uma mudança de postura no segundo turno. Para esses interlocutores, o apoio explícito dela não tem força para mudar o jogo eleitoral.

Do outro lado da polarização, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro virou trunfo do PL e viajou o País em campanha. Em Rio Branco (AC), o candidato Tião Bocalom fez propaganda exaustiva após a presença da presidente do PL em um comício. “Ela veio representando a direita, os valores cristãos”, disse o prefeito que tenta um novo mandato.