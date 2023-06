Autora de ação contra Bolsonaro já recebeu título do advogado do ex-presidente e de Moraes

A advogada Ezikelly Barros, uma das responsáveis pela ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, tem em seu currículo uma situação curiosa: foi exatamente o advogado do ex-presidente, Tarcísio Vieira, quem aprovou a sua tese de mestrado. Na banca avaliadora, em 2019, também estava o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE. Na época, Tarcísio era ministro da Corte.

Além deles, o orientador da dissertação de mestrado de Ezikelly foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Da esquerda para direita: Georges Abboud, Gilmar Mendes, Ezikelly, Alexandre de Moraes e Tarcísio Vieira. Foto: Instagram

A proximidade da advogada com ministros do TSE e do STF não para por aí. Kelly, como é conhecida, é autora de um livro sobre autonomia partidária, cujo posfácio foi escrito pelo ministro Luiz Fux. Fux esteve presente no lançamento da obra.

Ela também mantém bom trânsito no Congresso. Em sua tese de mestrado, Ezikelly Barros se especializou em temas ligados à autonomia partidária. Depois disso, participou de discussões sobre reforma política junto ao Congresso nos últimos anos. Neste mês, ela esteve com o senador Marcelo Castro, relator do PLP 112/2021, para defender a aprovação da matéria.

“Ressaltamos a importância da aprovação do PLP 112/2021 para o fortalecimento dos partidos políticos (autonomia e fidelidade partidária), o aprimoramento da prestação de contas e da ação que combate a fraude à cota de gênero, bem como sobre a competência da justiça eleitoral para julgar questões partidárias e de outros temas que constam no referido projeto de lei complementar”, escreveu em suas redes sociais.

Em 2021, ela também participou do grupo de trabalho na Câmara para elaboração do Novo Código Eleitoral.