A bancada ruralista estimou em R$ 2 bi a retirada do seguro rural do teto de gastos. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Sergio Souza, recebeu a incumbência de negociar com a equipe de Lula a previsão do benefício em troca do apoio da frente à PEC da Transição.

O deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão.