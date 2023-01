O MDB do Senado rejeitou assumir o Planejamento do governo Lula, como sugeriu o PT, e aprovou membros da sigla na Câmara. Senadores insistem em tentar uma pasta com “ação política” para entregar a Renan Filho (MDB-AL), como Integração ou Cidades. O MDB da Câmara ambiciona as mesmas vagas.

O senador eleito Renan Filho (MDB-AL). Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO