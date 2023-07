Bancada do Republicanos já tem nome para derrubar Ana Moser no Ministério do Esporte

O Centrão já tem nome para tentar derrubar a ministra do Esporte, Ana Moser. Quer levar ao Planalto a indicação do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para ocupar a Pasta. A articulação está sendo feita por lideranças do partido na Câmara.

Como revelou a Coluna, o grupo aumentou seu apetite por espaços no Governo Lula e, sem conseguir nenhuma sinalização favorável para ganhar o Ministério da Saúde, passou a mirar a pasta dos Esportes. E, após a aprovação da reforma tributária, agora cobra a fatura.

Ana Beatriz Moser, ministra dos Esportes do Brasil - 09/03/2023 - Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

A bancada do Republicanos se aproximou do Planalto para aprovar a pauta econômica do Planalto, mas dada a insistência do presidente Marcos Pereira (SP) em manter a legenda como independente, ficaria com uma pasta “menor”. As lideranças do partido á possuem discurso pronto para a troca. Caso seja efetivada, ela será tratada como uma “indicação da cota pessoal de Lula”, segundo uma fonte ouvida pela Coluna.

SEM AVAL

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, disse que os parlamentares podem indicar, mas que o partido não vai endossar. Por meio da assessoria, afirmou não haver hipótese de a sigla entrar para a base de apoio do governo Lula. “Seguiremos independentes até o fim do governo Lula. As pautas serão tratadas individualmente. O caso da reforma tributária é um exemplo”, ressaltou.

REFORMA

Fato é que o Republicanos entregou 36 votos favoráveis à reforma tributária, aprovada na quinta-feira (06), na Câmara dos Deputados. Esse número representa 88% da bancada do partido na Casa.

Silvio Costa Filho é um dos nomes “lulistas” na legenda, que também acomoda diversos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.