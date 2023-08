Bancada evangélica escolhe candidata e embola disputa pelo CNMP

A bancada evangélica escolheu a advogada Ana Luísa Marcondes como sua candidata na disputa pela vaga aberta no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O apoio embola a corrida, que até então tinha o advogado Edvaldo Nilo como favorito. A escolha do próximo conselheiro é de competência da Câmara dos Deputados e deve ser votada na próxima semana.

Marcondes é ex-assessora-chefe do CNMP e esteve nessa quarta-feira, 02, no culto realizado pela Frente Parlamentar Evangélica, onde foi apresentada por Eli Borges (PL-TO), ex-presidente da FPE, aos parlamentares da bancada. Nos bastidores, interlocutores dão conta de que a jurista conta com o aval de Silas Câmara (Republicanos-AM), que assumiu ontem a presidência da Frente. Procurado, o deputado disse que não comentaria o assunto. Posteriormente, a FPE emitiu nota afirmando que não tem “qualquer posição consolidada” e que respeita a heterogeneidade da bancada.

A advogada Ana Luísa Marcondes Foto: Daniel Guimaraes/Divulgação

Até então, Marcondes é vista como o “terceiro nome” na disputa pela vaga no CNMP. Nilo, que iniciou a corrida como favorito, perdeu tração na véspera das férias do Congresso, quando veio à tona a investigação por improbidade administrativa pelo Ministério Público da Bahia. Até então, o advogado tinha apoio generalizado entre deputados, principalmente do Centrão. O apoio de Gilmar Mendes à procuradora Maria Tereza Uille também ajudou a equilibrar a disputa.

Estratégia de campanha

Com apoio dos evangélicos, Ana Luísa Marcondes agora tentará o apoio de outras correntes. Ela, que é assessora parlamentar do Senado, diz ser a única candidata que realmente representa o Congresso. Há seis anos, ela se candidatou a uma vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com apoio de Renan Calheiros (MDB-AL) e Arthur Lira (PP-AL), que são rivais ferrenhos.

De acordo com interlocutores que acompanham as negociações, Ana Luísa Marcondes disse aos evangélicos que compartilha dos mesmos valores e princípios da bancada. Além disso, no movimento para conseguir novos apoios, afirma que combaterá a criminalização da política.

O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por:

- 4 integrantes do Ministério Público da União (MPU);

- 3 integrantes do Ministério Público Eleitoral (MPE);

- 2 juízes, sendo um indicado pelo STF e outro pelo STJ;

- 2 advogados, indicados pela OAB;

- 2 indicados pelo Congresso, sendo um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado.