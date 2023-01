Bancada evangélica tem que dialogar com novo governo, diz bolsonarista Otoni de Paula

Cotado para assumir o comando da bancada evangélica no próximo ano, o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) disse que a frente parlamentar deve abrir diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Sim, tem que haver diálogo.”

Otoni, que é aliado de Jair Bolsonaro, participou da posse de Renan Filho (MDB) no Ministério dos Transportes. O senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder do partido de Bolsonaro no Senado, também estava presente na cerimônia.

Como mostrou a Coluna, o PT vê a troca na presidência da bancada evangélica como uma oportunidade para melhorar a relação com o grupo religioso. O favorito dos petistas é o deputado Cezinha de Madureira, do PSD.