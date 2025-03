Bancada evangélica vai entrar no debate econômico de olho na disputa política com Lula

Nascimento foi eleito em uma disputa contra o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que demonstrava alinhamento com o governo Lula. A vitória do deputado do PSD foi vista como uma forma de manter a bancada evangélica independente e afastada do Palácio do Planalto. O novo presidente promete foco nas pautas ideológicas tradicionais da Frente, como o combate ao aborto, mas quer ampliar os horizontes.

O presidente da bancada evangélica ainda fará um levantamento com os deputados sobre quais propostas podem ser discutidas na área econômica. Para Nascimento, a inflação está ameaçando as famílias. “O pai que já não consegue mais comprar o pão, a mãe não consegue mais, com a mesma tranquilidade, cuidar dos filhos. Você tem uma desagregação muito grande na sociedade. A economia gera tudo”, avaliou.

Nascimento faz um alerta: a insatisfação com a situação econômica do País gera rejeição mais rápida a Lula entre os evangélicos que em outros segmentos da sociedade pela capilarização das igrejas. “Você pega, por exemplo, 10 mil pessoas que moram em um bairro. Mil delas vão se encontrar numa igreja no domingo à noite ou no sábado à noite. Você tem um ponto de encontro, onde elas se falam, trocam mensagens. Qualquer desajuste espalha muito rapidamente”, explica.