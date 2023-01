A bandeira do Brasil que é usada no Palácio do Planalto foi roubada nos atos golpistas deste domingo (8) por bolsonaristas que depredaram o prédio.

Seguindo a Constituição, a bandeira é usada para transmitir uma série de mensagens oficiais, entre elas a presença do presidente da República. Quando o chefe do Estado brasileiro está no edifício, a bandeira é hasteada.

Nesta segunda, mesmo com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, pela manhã, a bandeira não foi estendida, como de costume.

Bandeira do Palácio do Planalto foi roubada por golpistas