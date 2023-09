Barroso arranca risos na cerimônia de posse ao expor fixação pelo número 3

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, arrancou risos da plateia ao dizer que faria seu discurso de posse em três partes. Como mostrou o Estadão, Barroso tem mania de dividir todos os assuntos que chegam às suas mãos em três tópicos. “Não é uma obsessão. Mas é quase”, disse ele à reportagem, na fila de cumprimentos.

As três partes do pronunciamento de Barroso eram Gratidão, na qual ele elogiava a sua antecessora Rosa Weber, O Poder Judiciário, trecho em que abordou a defesa da democracia, e O Brasil, quando pregou uma agenda para o País.

O ministro Luís Roberto Barroso, novo presidente do STF. Foto: Wilton Junior/Estadão

Cada parte do discurso também foi subdividida em três pontos. Em Gratidão, por exemplo, Barroso incluiu “Agradecimentos Gerais”, “Reconhecimento aos meus professores” e “Homenagem à Ministra Rosa Weber”. Ao se referir a O Poder Judiciário, ele citou “O Supremo Tribunal Federal”, “A Justiça no Brasil” e “Diretrizes da Minha Gestão”. Por fim, no tópico O Brasil, o novo presidente do STF encaixou “O Brasil que queremos”, “Uma agenda para o Brasil” e “Valores que devem nos guiar”.

Para Barroso, três é o ponto de equilíbrio. Metódico, o magistrado também levou suas canetas para a posse. “No bolso esquerdo, de dentro do terno, eu sempre levo canetas azul e preta. No direito, uma caneta vermelha e lapiseira. No bolso lateral direito, marcador amarelo. E no bolso lateral esquerdo, azul”. Traduzindo: são três itens em cada lado do corpo.