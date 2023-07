Barroso envia à PGR queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou nesta quarta-feira, 12, à Procuradoria-Geral da República pedido de manifestação sobre a queixa-crime apresentada contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele é alvo de uma denúncia feita pela deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP).

O caso está sob relatoria de Kassio Nunes Marques, indicado à Corte pelo pai de Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Barroso assumiu a condução porque Nunes está de férias. Por conta do recesso de julho no STF, os prazos processuais estão suspensos.

Dep. Professora Luciene Cavalcante (PSOL - SP) Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Na ação, Luciene Cavalcante pede a condenação de Eduardo Bolsonaro pelos crimes de calúnia e difamação. O deputado comparou professores a traficantes em evento pró-armas realizado no último domingo, 09, em Brasília.

A deputada, que tem carreira como professora da rede pública, se sentiu ofendida. Além da queixa-crime, Eduardo é alvo de uma representação do PSOL, partido de Luciene Cavalcante, no Conselho de Ética da Câmara. Nela, pede-se a perda de mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.