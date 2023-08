Base de Lula quer esperar para convocar Bolsonaro e Michelle à CPMI. Saiba por quê

A base do presidente Lula na CPMI do 8 de janeiro avalia que ainda não é o momento ideal para convocar ao colegiado o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle. De acordo com o vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia (PT-MG), é necessário ter mais informações sobre o casal para evitar uma suposta “vitimização”.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) na CPMI do 8 de Janeiro Foto: Reprodução/ TV Senado

“Teremos que convocar Bolsonaro e Michelle à CPMI, mas, pelo andar da carruagem, eles chegarão lá na condição de presidiários. Vamos aguardar, ainda, mais fatos para que eles sejam ouvidos com tudo ainda mais esclarecido. Caso contrário, podem se vitimar, afirmar que são perseguidos. Então deixa andar a investigação”, afirmou Rogério Correia à Coluna.

Como mostrou a Coluna, Rogério Correia tenta convencer o presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia (União Brasil-BA), a pautar a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michelle.

Nos bastidores, há uma preocupação entre os governistas com a convocação de Michelle. Consideram que Jair Bolsonaro já está inelegível e é mais propenso a se complicar. No caso da ex-primeira-dama, avalia-se que ela pode se sair bem, num momento em que vem sendo preparada como um dos principais cabos eleitorais do PL para as eleições municipais de 2024.