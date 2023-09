Base de Lula quer inchar ministério de Paulo Teixeira

A base governista na CPI do MST gesta um relatório paralelo ao que será apresentado pelo relator, Ricardo Salles (PL-SP). Na versão preliminar do texto, ao qual a Coluna teve acesso, os deputados governistas pedem mais verba para reforma agrária e, também, mais servidores para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado por Paulo Teixeira, e para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O relatório governista não propõe indiciamentos, mas faz um resgate de denúncias e representações feitas à Câmara e ao Ministério Público contra a base bolsonarista. Reforça, por exemplo, a representação feita contra Salles por apologia à ditadura. Contra o presidente da CPI, o Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), resgatam a acusação de prática de violência política de gênero contra a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Reunião da CPI do MST na Câmara. Foto: FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Apesar de extenso, o relatório paralelo pode não ser votado. O foco da base governista é derrotar o parecer que será apresentado por Salles nesta quinta, 21. O grupo acredita que, apesar de o governo ter feito acordo com o centrão para rejeitar o parecer bolsonarista, isso não significa que a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha os votos para aprovar um relatório próprio. Por outro lado, deixaram o texto ameno para, caso o cenário mude, ele possa ser votado.

“Não vamos dar o gostinho de derrotarem o nosso relatório”, diz um parlamentar governista, sob reserva. Vale lembrar que a CPI do MST começou como o principal instrumento de oposição. O governo, porém, fez uma intervenção e o PP, Republicanos e União Brasil fizeram trocas nos deputados, tirando da base bolsonarista a maioria no colegiado. Depois disso, a comissão só ouviu convocados e realizou diligências com requerimentos aprovados anteriormente.