Bastidor: Decepção de Bolsonaro com Tarcísio embola cenário para eleições de 2026

Considerado o herdeiro natural de Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caçou confusão entre bolsonaristas ao se aliar ao ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad, pela aprovação da reforma tributária. Nos bastidores, Bolsonaro deixa escapar sua decepção com o afilhado político, o que tornou o cenário eleitoral de 2026 mais incerto.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Rafael Cautella

Enquanto a candidatura à reeleição de Lula é considerada garantida, o espólio o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda é alvo de dúvidas, sobretudo diante do estremecimento da relação com Tarcísio.

Como mostrou a Coluna, Bolsonaro tenta transformar o embate em torno da reforma tributária na nova guerra entre oposição e governo e chegou a dizer que o governador não tem experiência política em reunião do PL nesta quinta-feira.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), negocia uma filiação ao PL e poderia assumir o posto de sucessor de Bolsonaro, embora a possibilidade seja minimizada nos bastidores. A Coluna antecipou que a centro-direita fala em Romeu Zema para presidente como forma de blindar Tarcísio a três anos da disputa presidencial.