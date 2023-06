Bastidor: Lula já mostra incômodo com Zema e Tarcísio e traça plano para minar adversários

À medida que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caminha para a inelegibilidade, o atual governo trabalha para enfraquecer potenciais adversários da direita que têm os nomes cotados para a corrida presidencial de 2026 e começam a incomodar o presidente Lula. Uma das estratégias está sendo gestada no gabinete do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), em articulação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que, agora está em compasso de valsa com Lula.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Foto: WILTON JUNIOR E WASHINGTON ALVES - MONTAGEM

O Ministério dos Transportes prevê R$ 1,6 bilhão de investimentos em manutenção, ampliação e adequação de rodovias federais em Minas Gerais, neste ano. Segue à risca a lógica eleitoral de que, tradicionalmente, o brasileiro aplaude e vota em políticos que entregam obras.

Quando recebeu Pacheco na semana passada, Renan Filho tinha em mãos uma planilha do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a situação das rodovias no Estado. Pelos dados apresentados, o índice de condição da manutenção das rodovias apontava 70% de bom, em 2016. O número caiu para 30% em maio de 2023.

A conclusão é imediata: por esse caminho eles poderão atingir parte do espólio político dos governadores de Minas, Romeu Zema (Novo) e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Zema porque governa o Estado e Tarcísio porque era o ministro da infraestrutura na gestão Bolsonaro e os governistas querem tirar dele a marca da eficiência.

O governo Lula constatou que o eleitorado relaciona Tarcísio à imagem de um bom gestor e que o nome dele não é associado a escândalos de corrupção. Dois temas que custam caro ao PT. Mesmo que Tarcísio não dispute a Presidência, para a esquerda é um temor vê-lo forte em São Paulo, pois deixa os petistas cada vez mais fracos no Estado que tem o maior número de eleitores do País.

No caso de Minas, o movimento governista que une Renan Filho e Pacheco tem dois focos. O governo Lula se mexe para tirar Zema do páreo da corrida presidencial, embora não acredite muito na força de uma eventual candidatura do governador para o Palácio do Planalto. E Pacheco, se não for indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, poderá disputar a vaga de governador.

OBRAS E CONCESSÕES - O Ministério dos Transportes já assinou a ordem de serviço para obras na BR-265. A duplicação da BR-381 entre Governador Valadares e Belo Horizonte está no pacote de 2023. Há, ainda, projetos nas BRs 367, 135, 365, 440, 364 e 265. Além disso, tem previsão de recurso privado, pois devem ser lançados, ainda neste ano, três editais de licitação: a BR-040/495/MG/RJ, chamada de Rio-BH; a BR-381/MG; e a BR-040/MG/GO, conhecida como Rota dos Cristais.