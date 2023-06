Bastidor: Michelle segue roteiro do PL e tenta distância do momento mais amargo do bolsonarismo

Enquanto o bolsonarismo vive o seu momento mais amargo, à espera da confirmação da inelegibilidade de seu capitão, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foca numa agenda paralela, do PL Mulher. Ela tenta mostrar leveza, num negacionismo à gravidade do momento político que o marido enfrenta.

A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, em evento em Brasília. Foto: Zack Stenci/PL

Michelle é aposta da sigla para atrair novos filiados e também para disputar as eleições de 2026, embora o cargo ainda não esteja claro. É fato que é impossível dissociá-la da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ela busca se descolar da pauta do julgamento do TSE e da agenda dos atos golpistas de 8 de janeiro. Não à toa, enquanto Bolsonaro foi para Porto Alegre e para o Rio, nos dias das sessões, ela ficou em Brasília.