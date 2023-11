Bastidor: O telefonema de Lula para Eduardo Braga antes da votação da tributária no plenário

Passava um pouco das 19h da noite dessa terça-feira, 7, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o senador Eduardo Braga (MDB-AM) para agradecer o empenho do parlamentar na elaboração do relatório e na votação da reforma tributária. O contato foi em tom festivo e com elogios ao parlamentar, contam interlocutores que acompanharam a alegria de Braga com o aceno do presidente.

Quando atendeu a ligação, o relator da reforma estava em plenário e aguardava a votação do requerimento de urgência que aprovou o calendário especial da matéria. Entre os pares, a avaliação foi de que o senador foi habilidoso nas negociações para alterações no texto e para ouvir as demandas inclusive da oposição.

Com isso, apostam os governistas, a expectativa é de que a votação em plenário conte com o apoio expressivo de parlamentares de partidos que não estão na base do governo Lula. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), o texto foi aprovado nessa terça, 7, por 20x6.