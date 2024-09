Bastidores: a mágoa anunciada de Marcos Pereira com Kassab caso não se eleja na Câmara

O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) deu um recado ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre a sucessão na Câmara e relatou a conversa a alguns aliados. Segundo apurou a Coluna do Estadão/Broadcast Político, o presidente do Republicanos afirmou que, se receber o apoio do dirigente nacional do PSD para concorrer, será “grato pela vida inteira”. Caso contrário, todas as vezes em que olhar para Kassab, pensará que não se elegeu presidente da Casa por causa dele. Procurados, Pereira e Kassab não comentaram.

A conversa entre os dois ocorreu na sexta-feira, 30, em meio à expectativa pelo anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre quem terá seu aval para disputar o comando da Casa em fevereiro de 2025. O apelo de Pereira a Kassab foi pela desistência do deputado Antônio Brito (PSD-BA), que também é pré-candidato. Mas o presidente do PSD defendeu a manutenção da candidatura do correligionário. Pereira já havia tentado convencer Brito a abandonar a disputa e apoiá-lo - os dois fazem parte do mesmo bloco partidário - no início da semana passada, durante um jantar na casa do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, mas sem sucesso. O argumento do presidente do Republicanos é que Lira prometeu apoiá-lo se ele conseguisse o endosso do PSD e do MDB. Caso contrário, o deputado alagoano anunciará Elmar Nascimento (União-BA) como seu candidato, como mostrou a Coluna do Estadão o tema foi discutido em reunião de Lira e Pereira no fim de semana e relatado a aliados do presidente do Republicanos. De acordo com deputados, Elmar tem pressionado o presidente da Câmara a declarar apoio a seu nome.

Aliados de Pereira dizem que Kassab pode criar novo atrito com a direita ao recusar apoio ao candidato na Câmara que faz parte do partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do qual é secretário. O presidente do PSD acumula resistências do ex-presidente Jair Bolsonaro e do dirigente do PL, Valdemar Costa Neto.