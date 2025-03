Bastidores: Posse de Gleisi leva PT em peso e movimentos sociais ao Planalto e afasta Centrão

Outra amostra do novo comando da SRI foi a ausência de nomes significativos do Centrão durante o evento. Os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do Republicanos, Marcos Pereira, por exemplo, não compareceram. E, por óbvio, Ciro Nogueira, presidente do PP, também não estava presente. Forte opositor do governo, ele tenta tirar o partido do Ministério do Esporte.

Entre representantes do centro político, o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), circulou entre os convidados. Ele foi cotado para a vaga de Gleisi no Planalto, mas agora, de acordo com informações de bastidores, articula para assumir a relatoria do Orçamento-geral da União na Câmara. Nas conversas durante a cerimônia, Isnaldo elogiou Gleisi, com quem terá de articular diretamente a elaboração do orçamento de 2026 caso assuma a relatoria. “Acredito que a Esplanada vai compreender os compromissos que ela firmar”, disse o emedebista num dos diálogos.

A posse de Gleisi ocorre em um momento de mudança no processo de distribuição das emendas parlamentares, após as determinações do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O acordo fechado com Executivo e Legislativo dará à ministra mais poder de negociação que na gestão anterior.