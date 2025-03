Bastidores: PSD calcula que filiação de Raquel Lyra vai dobrar tamanho do partido em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, filia-se ao PSD nesta segunda-feira, 10. Nos bastidores, a cúpula partidária já calcula que a sigla vai dobrar de tamanho no estado. O cálculo é feito considerando o número de prefeituras sob seu comando.

PUBLICIDADE Nas eleições de 2024, o PSD elegeu prefeitos em 20 dos 184 municípios pernambucanos. Já o PSDB, partido ao qual Raquel estava filiada, conquistou 32. Há expectativa na sigla comandada por Gilberto Kassab de que aliados da governadora comecem a trocar a filiação partidária rapidamente. Mesmo que não sejam todos. Entretanto, para além dos antigos correligionários de Raquel, 15 prefeitos de outros partidos iniciaram diálogo com o PSD, segundo interlocutores. Ao sair do PSDB, Raquel deixa para trás a pecha de opositora ao governo Lula, e a aposta é de que mais gestores vão se aproximar da governadora.

Apesar de hoje as pesquisas de intenção de voto apontarem quadro desfavorável à sua reeleição, o tempo de televisão do PSD e a participação da sigla nos fundos eleitoral e partidário devem pesar nas decisões e negociações para as eleições de 2026 em Pernambuco.

O aumento da participação nos municípios é considerado fundamental no PSD para conquistar espaço no Legislativo. Em 2024, a sigla não elegeu nenhum deputado estadual em Pernambuco e nenhum deputado federal pelo estado.